الطبطبائي يسأل ابل عن تقليص انتظار الحصول على السكن والمشاريع المتعثرة

وليد الطبطبائي

تقدم النائب وليد الطبطبائي بسؤال الى وزير الاسكان ياسر ابل حول القضية الاسكانية سال فيها عن الجهود الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للرعاية السكنية واجراءاتها لتقليص فترة الانتظار للحصول على السكن ؟وكم يبلغ عدد المقاولين غير الملتزمين بتنفيذ المشاريع الاسكانية ؟ وعدد الوحدات السكنية المتأخرة ؟ والاجراءات التي اتخذها الحكومة بشان المقاولين غير الملتزمين بتسليم الوحدات السكنية في موعدها ؟ وهل يوجد مشاريع إسكانية متعثرة ؟ وعددها ان وجدت ؟