الكندري : لايمكن السكوت على مخالفات الخدمة المدنية
كشف نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري ان تقارير ديون المحاسبة أظهرت مخالفات كبيرة لديوان الخدمه المدنيه بلغت اكثر من 900 تجاوز ومخالفة كشفته أجهزة الرقابه المالية والمحاسبية في الدولة ولجانها المشكله ،
وقال الكندري في حسابه بتويتر ان هذه المخالفات لايمكن السكوت عنه خاصه من جهه يفترض انها الاكثر حرصا على الانضباط وعدم التجاوز،
واستدرك الكندري قائلا الغريب في الامر ان الديوان احد جهات الدوله وترصد مخالفاتهم الاداريه وتطلب منهم الالتزام ثم تكون هي على رأس المخالفين، الامر الذي سيكون لنا معه وقفه اذا لم يتم تصحيح هذه المخالفات
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