النصف: سنعمل على فك التشابك بين الجهات الحكومية
أكد رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب راكان النصف أن اللجنة ستعمل على فك التشابك ما بين الجهات الحكومية بما يتيح خلق بيئة إقتصادية واستثمارية تساهم في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن هذا القطاع يجب أن يكون ذا أولوية في اللجنة والمجلس على حد سواء.
وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن الشباب بحاجة الى دعم حكومي ونيابي يسهل لهم تنفيذ مشاريعهم، لافتا الى أن تجربة صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الملياري لم تحقق أهدافها لأسباب متعددة أههمها انشغال القيادين في الصندوق في الخلافات فيما بينهم بدلا من تسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيس المشاريع الشبابية وتقديم الدعم لهم.
وبين النصف أنه تم قطع شوط لا بأس به في المجلس السابق لتفكيك البيروقراطية الحكومية التي تؤثر على تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود عراقيل تواجه الشباب وإجراءات أخرى تقف حجر عثر في طريقهم.
وتوجه النصف بالشكر لأعضاء اللجنة على ثقتهم وتزكيته لمنصب الرئيس، كما توجه بالشكر للنائب يوسف الفضالة على مقترحه لتشكيل اللجنة، مؤكدا أن عدم وجوده كعضو في اللجنة لا يعني غيابه عن أعمالها بل أن الفضالة سيكون أحد الأعضاء الفاعلين فيها.
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