لجنة «البدون» ستفتح ملف القيود الامنية
أعلن رئيس لجنة غير محددي الجنسية " البدون " البرلمانية النائب ناصر الدوسري أنه تم وضع خارطة طريريق لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدد من الأولويات .
وأوضح الدوسري أن من أبرز هذه الأولويات معالجة مشكلة أصحاب الجوازات المزوره وتعديل أوضاعهم القانونية وكذلك حل مشكلة القيود الأمنية المفتعله من قبل الجهاز المركزي للبدون والتي توقف على أثرها بطاقات وتعاملات أبناء هذه الفئة ممن وضعت عليهم القيود ، مشيراً إلى أن من عليه قيد أمني واضح وبمستند هذا لا غبار عليه في شأن القيد " أما من يتم القول بأن عليه قيد دون مستند حقيقي فهذا الأمر مرفوض ويجب أن يتم وقف هذا التعسف ضدهم " .
وأضاف الدوسري أن من بين الأولويات أيضا منح أبناء هذه الفئة حق التعليم في المدارس والجامعات والكليات الحكومية بمختلف درجاتها بدءا من الإبتدائية وحتى التعليم العالي للإستفادة منهم في مختلف التخصصات ، إضافة إلى مسألة توظيفهم في الوظائف المهنية والفنية بالحكومة بدلا من الإستعانه بالعمالة الوافدة والأجنبية ، وكذلك حل مشكلة عدم تجديد بطاقات البعض منهم تحت أي بند كان لأنه بهذا الإجراء يكون قد تم تقييد الأشخاص ووقف كافة تعاملاتهم وهو بمثابة إعدام معيشي ضدهم .
وأعلن الدوسري أنه بعد الإجتماع الأول للجنة الذي سيعقد في القريب العاجل سيتم توجيه الدعوه للجهات المعنية بتلك القضايا وعلى رأسهم الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للتحاور معهم ومناقشتهم في تلك القضايا وغيرها من الأمور التي تهم أبناء هذه الفئة وتساهم في تحسين وضعهم المعيشي والإنساني .
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