خليل الصالح يستعجل حسم تبعية هيئة الزراعة للوزير المختص

خليل الصالح

استغرب النائب خليل الصالح عدم حسم الحكومة تبعية الهيئة العامة لشؤون الزراعة حتى الآن رغم حساسية الملفات التي في عهدتها وما ترتب عليها من أزمات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

وطالب الصالح في تصريح صحافي " بالتعجيل في إلحاق الهيئة بالوزير المختص من أجل الشروع في اتخاذ إجراءات عاجلة تعالج الاختلالات في ملف الحيازات الزراعية الذي سيكون محل تحقيق نيابي، ومساءلة سياسية إن اقتضى الأمر ،خلال المرحلة المقبلة ".

وحذر الصالح من إلحاق الهيئة بوزير " سبق له الاستفادة من الحيازات التي تمنحها الهيئة"، معتبراً أن حصول هذا الأمر سيعني خلق حالة تضارب مصالح و تعقيد القضية ودفعها إلى طريق مسدود".



وأوضح أن ملف الحيازات الزراعية شهد أكثر من لجنة تحقيق برلمانية ولا يزال في أولويات التحقيق النيابي إلا أن الحكومة لم تتحرك حتى الان تجاه معالجات حقيقية ، مشدداً على ضرورة محاسبة المتورطين في منح حيازات بغير حق سواء كان لأفراد أو شركات .

وقال الصالح أن هذه القضية ستكون تحت طائلة المساءلة إن لم تكن هناك مبادرات حكومية صادقة لتحصين الحيازات الزراعية من العبث الذي طالها خلال المرحلة السابقة".