الجلال: قرارات الجراح تجاه البدون والسجناء تستحق الشكر والاشادة
اشاد النائب طلال الجلال القرارات الانسانية لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تجاه أبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية مؤكدا أن هذه القرارات ليست بغريبة على الوزير، الذي يغلب الطابع الانساني في اتخاذ قراراته.
وقال الجلال في تصريح صحافي : إن قرار قبول أبناء الكويتيات المتزوجات من خليجيين في الشرطة وقراره بتمديد صلاحية رخصة القيادة لسنتين بدلا من سنة واحدة للبدون، يستحقان الشكر والاشادة.
وطالب الجلال الوزير الجراح باتخاذ المزيد من القرارات التي تنصف ابناء فئة البدون وتخفف معاناتهم، متمنيا ان يكون عام ٢٠١٧ هو عام انصاف البدون وحل قضيتهم العادلة، ومنحهم الحياة الكريمة التي يستحقونها.
كما اشاد الجلال بقرار الجراح المتمثل في ازالة اجهزة التشويش من السجن المركزي، التي كان لها تاثيرا نفسيا كبيرا على السجناء، مثمنا هذا القرار الذي يستحق كذلك الشكر والاشادة، ويؤكد مدى حس الوزير الانساني.
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