ماجد المطيري:لا تهاون في ملف الحاويات
حذر النائب ماجد المطيري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح من التهاون في ملف دخول الحاويات الى البلاد من دون تفتيشها لانه ملف امني خطير و مساس باموال عامه حمايتها مسؤولية علي الجميع.
وقال المطيري في تصريح صحافي ان يصل الامر في بعض المتنفذين التفكير والعمل بهذا الشكل هو دليل تمكنهم من مفاصل الجمارك ولابد علي وزير المالية العمل على تطبيق القانون والقرارات الاداريه علي جميع من في هذه الادارة المهمه والحساسة لتلافي الأخطار الامنية والمالية.
وتساءل المطيري دخول حاويات دون تفتيشها ماذا يمكن ان تحمل غير الممنوعات مثل المخدرات اوالأسلحة وهذا يعني تدمير مباشر للامن والصحة مما يجعلنا اما مسؤولياتنا لتفعيل الأدوات الدستورية لحماية امن الكويت واستقرارها.
وبين المطيري ان خطوات الوزير وقراراته مراقبه وبدقة وإحالته للملف للنيابة خطوه بالاتجاه الصحيح ولكن بعض الإحالات قد تكون من اجل "البراءه" فلابد للإحالة للنيابة ان تتضمن كامل المستندات التي تدين المتسببين والمسؤولين عن هذا التهاون اين كان منصبهم ( ولن نسمح بالتضحيه بالصغير لحماية الكبير ) .
وقال المطيري هناك اجراءات ادارية تضمنها قانون الخدمة المدنية على الوزير القيام بها لحماية امن الكويت واستقرارها متسائلا فهل يعقل ان دخول الحاويات بهذا الشكل يكتفي فيه الوزير لإحالة للنيابه فقط متناسيا مسؤوليته الإدارية.
وختم المطيري تصريحه مؤكدا أن تعاون الوزير من عدمه يحدد مدى الحاجة للمساءلة من عدمها مؤكدا انه لن يتردد في المحاسبة وفقا للتدرج في المساءله السياسيه منتهاها في حال استمرار دخول الحاويات والاستهانة بمؤسسات الدولة وأمنها.
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