ثامر السويط : مقترح لتحديد معيار الشرف والأمانة في قانون انتخاب الأعضاء

ثامر السويط

كشف النائب ثامر السويط أنه تقدم بالتعاون مع عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، لافتا إلى أن التعديل يمنع السلطة من إطلاق يدها في منع خصومها من الترشح وتوضيح ما يسمى بقضايا "الشرف".

وأوضح السويط في تصريح صحافي أن المقترح الذي تقدم به مع النواب الحميدي السبيعي و عمر الطبطبائي و مبارك الحجرف و عبدالوهاب البابطين ينص على تعديل المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، والذي يشير إلى حرمان من صدر بحقه حكما باتا لمدة 3 سنوات مع التنفيذ ما لم يرد إليه اعتباره بقضايا الشرف والأمانة.

وبين أن التعديل حصر قضايا الشرف والأمانة بقضايا " السرقة – شيك بدون رصيد – النصب والاحتيال – المواقعة الجنسية وهتك العرض- الخطف – الزنا – اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها- خيانة الأمانة – التزوير والتزييف بجميع أشكاله- الرشوة – انتحال الصفة – شهادة الزور – جرائم الخمور والمخدرات –التجسس على أمن الدولة والتخابر مع العدو – التحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار – الغش التجاري".

ولفت إلى أنه وفقا للقانون الحالي فأن معيار الشرف والأمانة غير محدد وكلمة مطاطة تخضع لتفسير جهة الإدارة وسلطة تقديرية واسعة للقضاء وهذا ما يجعل النص معيبا دستوريا ، فالأشخاص يجب أن تحدد لهم النصوص بشكل واضح لا لبس فيه حتى يتجنب الوقوع في عقوباتها.

وفي سياق مختلف أشاد السويط بقرار وزير الداخلية الأخير بخصوص تمديد صلاحية رخص قيادة الأخوة البدون ، معتبرا أنه قرار يتسم بالإنسانية ويبشر بتوجه داعم لحقوق إخواننا البدون.

وأكد أن قضية البدون طال النقاش والبحث فيها وحان الوقت لمعالجتها ورفع الظلم الواقع على هذه الفئة ، مضيفا، نستبشر خيرا بوجود الوزير خالد الجراح بالدفع نحو معالجة القضية وإعطاء المستحقين حقوقهم.