الموسى: المجلس البلدي حريص علي التعاون مع الجهاز التنفيذي

م. علي الموسى

أشاد رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي م. علي الموسى بالدور الكبير الذي يقوم به مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي في إصلاح أوضاع الجهاز التنفيذي .

وشدد الموسى في تصريح صحفي إلي ضرورة دعم المنفوحي لمواصلة جهوده الإصلاحية وسعيه الدؤوب إلي تسهيل العمل في جميع قطاعات البلدية .

وقال الموسى أن المدير العام للبلدية احمد المنفوحي ومنذ توليه منصبه وضع خطته لتحويل العمل اليدوي إلي الالكتروني من اجل التسهيل علي المراجعين من رجال الأعمال والمواطنين وحتى مؤسسات الدولة المختلفة مشيرا إلي أن هذه الجهود لا بد من دعمها والوقوف خلفها لإنجاح خططه في القضاء علي الروتين المعمول به منذ سنوات طويلة والذي أساء إلي سمعة هذه المؤسسة الهامة في البلاد .

وأكد الموسى أن البلدية حاليا في يد أمينة وعلينا أن نكون خير عون لمسؤوليها لكي تنجح هذه الجهود لان جميع المراجعين ومن لهم علاقة بالجهاز التنفيذي يرفضون أن يظل الحبل علي الغارب وخصوصا أن الجهود التي بذلت مؤخرا استطاعت إيقاف العديد من أوجه الفساد والتي تم إحالتها إلي النيابة العامة .

وبين المهندس علي الموسى أن يد التعاون واجبة بين الجهتين البلدي والجهاز من اجل النهوض بهذا المرفق والذي سينعكس ايجابيا علي مصلحة البلد وأهله .