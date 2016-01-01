مستشاران من المحكمة الدستورية في مجلس الامة لمراجعة محاضر فرز انتخابات 2016

وصل إلى مجلس الأمة اليوم الإثنين المستشاران بالمحكمة الدستورية خالد الوقيان وابراهيم السيف وذلك بعد ندبهما من قبل المحكمة إلى مجلس الأمة لاتخاذ اللازم وفتح بعض صناديق الاقتراع واستخراج محاضر الفرز المتعلقة بالطعون الانتخابية.



ويذكر أن عدداً من المرشحين قد تقدموا بطعون إلى المحكمة الدستورية على نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 والتي عقدت في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي .