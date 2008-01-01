المويزري يسأل وزير الخدمات ياسر أبل عن عقود واستئجار الطائرات

شعيب المويزري

التزاما بواجباتنا الدستورية التي تنص عليها المادة (99) من الدستور والتي تنص على ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لإستيضاح الأمور الداخلة في إختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة )

1- يرجى تزويدنا بنسخ من جميع المستندات المتعلقة بعقود شراء وإستئجار الطائرات الموقعة من تاريخ تنفيذ القانون رقم 6/2008 وحتى تاريخ اليوم.

2- هل كانت هناك دراسة جدوى مع أي جهة أو مستشار في عقد شراء البوينج (Boing)؟

3- هل تم طلب الموافقة على تعديل التكلفة الإجمالية للموافقة السابقة على طلب التعاقد لتجهيز طائرات إيرباص A330-220/A320 ؟ - ما هو السبب لهذا الطلب ؟ وماهي قيمة المبالغ المضافة ؟

4- ماهي صلاحيات كل من - رئيس مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي – مدراء الدوائر؟ والتفويضات إن وجدت مع تزويدنا بنسخ من القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

5- يرجى تزويدنا بجميع المستندات المتعلقة بتفاصيل العقود التي تمت مع الأنظمة الآلية الخاص في البنية التحتية.

6- هل يتم الإعلان عن جميع المناقصات وفقا للقرار المالي 2/2012 في شأن تنظيم القرارات المالية المنظمة في الخطوط الجوية الكويتية ؟ في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بجميع تفاصيل المناقصات والإعلانات الخاصة بها للأعوام 2015 و 2016

7- يرجى تزويدنا بأسماء المعينيين من تاريخ تنفيذ القانون رقم 6/2008 وحتى تاريخ اليوم ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم ، وجهات عملهم السابقة ، والرواتب والمكافأت والمميزات الممنوحة لهم.

8- ماهي اللجان التي تم تشكيلها منذ تاريخ تنفيذ القانون 6/2008 وحتى تاريخ اليوم ؟ وماهو الغرض من تشكيلها وإختصاصها ؟ ومن هم أعضائها ؟ وتخصصاتهم ؟ والمكافأت التي صرفت لهم ؟ وهل تم أي تغيير في تلك اللجان ؟ يرجى تزويدنا بكافة المستندات والقرارات المتعلقة بهذه اللجان.

9- ماهي طبيعة عمل شركة ماكنزي ؟ وهل تم توقيع أي عقد معها ؟ في حال كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخ من العقود وملحقاتها.

10- هل تم إعادة تعيين طياريين ومهندسين وتكليفهم في مهام ومناصب آخرى في غير تخصصاتهم ؟ وهل يتوافق هذا التعيين مع القانون رقم 6/2008 ؟

11- هل تم بيع الطائرات القديمة ؟ ماهي قيمة عقد البيع ؟ وهل حقق البيع إيرادات للشركة ؟وهل هو مطابق لشروط المناقصات ؟ وهل تم إستلام قيمة العقد من المشتري؟

12- لماذا تم تغيير أنظمة الحجز من شركة مركيتور إلى أنظمة أميديوس ؟ وهل تم طرح مناقصة أو ممارسة بذلك ؟ وهل تم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية ؟ وكم قيمتها الإجمالية ؟

13- ماهي تكلفة تجهيز وتأثيث الطائرات المستأجرة نوع A320/A330 وكيفية التعاقد مع شركات التجهيز / التأثيث مباشر أو غير مباشر؟ وهل تمت إضافة أي مبالغ لهذا التعاقد ؟ إن كانت الإجابة بنعم ماهي المبالغ المضافة ؟ وأسباب الإضافة ؟

14- هل قامت الخطوط الجوية الكويتية بالإستئجار في برج ( راكان ) ؟ هل تم الإعلان عن هذه الحاجة للإستئجار في أي من وسائل الإعلان ؟ يرجى تزويدنا بنسخ من الإعلان وهل تم إستجلاب عقود آخرى؟



15- هل تم عمل مناقصه لأزياء /ملابس المضيفين والمضيفات والطيارين ؟ وما هي الشركات التي تم التعاقد معها لتوريد هذه الأزياء ؟ يرجى تزويدنا بنسخة من العقد.

16- هل تم عمل مناقصه للأواني التي تستخدم بالطائرات ؟ يرجى تزويدنا بنسخ من العقد



17- يرجى تزويدنا بنسخ من العقود التالية :

1- مناقصة التموين للطائرات

مناقصة باصات الركاب -2

3- مناقصة المعدات للساحه الخارجيه للمناوله؟

18 – كم هي إيرادات مركز دبي للصيانه ؟ وايراداته ومصروفاته ؟ وعدد موظفيه ؟ ومن هو رئيس المركز؟