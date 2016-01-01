الحويلة يقترح إنشاء كليات للتطبيقي في محافظتي الأحمدي والجهراء
تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح جاء فيه:
لما كانت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منوطة بتولي عمليات وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة تنفيذها مع اقتراح إنشاء معاهد ومراكز التدريب بدولة الكويت ، ولما كانت محافظتي الأحمدي والجهراء من المناطق عالية الكثافة السكانية كذلك بعدهما عن مقر الهيئة وكلياتها ومراكز الدورات ، حيث يعاني الطلبة الدارسين في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من بعد المسافة والازدحام المروري من وإلى المعاهد التابعة للهيئة، فكان من الملائم إنشاء كليات ومعاهد ومراكز دورات في هاتين المحافظتين تسهيلا على الدارسين والمتدربين وذويهم .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
نص الاقتراح
1- قيام الجهات المعنية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإنشاء كليات ومعاهد ومراكز دورات في محافظتي الأحمدي والجهراء على أن يخصص بند في الميزانية العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتنفيذ هذا المقترح.
2- افتتاح فرع للدورات الخاصة المسائية في محافظتي الأحمدي والجهراء بالتنسيق مع وزارة التربية لتخصيص إحدى مدارسها للتدريس المسائي فيه .
3- قيام الجهات المعنية بالهيئة بتزويد الكليات ومراكز التدريب بالمحافظتين بأعضاء هيئة التدريس والتدريب وجميع الوسائل اللازمة.
المواضيع الأكثر قراءة
المعارضة السورية تعلق مشاركتها بمفاوضات أستانا
أعلن الجيش السوري الحر مساء الاثنين تجميد المفاوضات بشأن المشاركة في مفاوضات أستانا التي تعد لها موسكو، وذلك احتجاجا على انتهاك النظام للهدنة وتصعيده في ... التتمة
الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار ليسجل 306ر0 واليورو ينخفض إلى 320ر0
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء ليسجل 306ر0 دينار بينما انخفض اليورو إلى مستوى 320ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس ... التتمة
اللجنة الوزارية الاقتصادية تعقد لقاء مع الجمعية الاقتصادية بحضور خمسة وزراء
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية في مجلس الوزراء وفريق المتابعة لقاء مع الجمعية الاقتصادية الكويتية بحضور خمسة وزراء في مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء ... التتمة
سامسونغ تكشف .. لماذا انفجر نوت 7؟
أنهت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية تحقيقاتها فيما يخص انفجار بطارية أحدث هواتفها المحمولة الذكية الرائدة من فئة فابليت غالاكسي نوت 7 Note، ... التتمة