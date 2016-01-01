النائب حمدان العازمي يسأل عنِ المشروعات المتأخّرة وأوامرها التّغييرية

حمدان العازمي

وجّه النائب حمدان العازمي سؤالاً مشتركاً إلى جميع الوزراء عنِ المشروعات المدرجة في ميزانيات الوزارات والمؤسّسات الحكومية والأوامر التّغييرية الّتي تمّت عليها ، واستفسر العازمي في سؤاله عن عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية كلّ وزارة للاعوام من ٢٠١٠-٢٠١١ حتّى ٢٠١٦- ٢٠١٧ ؟ مع تزويده بقيمة ومدّة كلّ مشروع وكم نسبة الإنجاز في هذه المشروعات ؟



وطالب العازمي بتزويده بعقود المشروعات المتأخّرة في التنفيذ وكم تبلغ قيمة الأوامر التّغييرية الّتي تمّت على تلك المشروعات، وهل هناك قضايا مرفوعة من أو ضد مؤسسة البترول الكويتية أوِ الشّركات التابعة لها بسبب التأخير في تنفيذ أي منَ المشروعات، ويرجى تزويدي بالقضايا والغرامات المستحقّة على المقاولين. وأضاف العازمي: هل تم إيقاف التعامل مع مقاولين بسبب عدم الِالتزام بالعقود، إذا كانت الإجابة بــ'نعم' يرجى تزويدي بالاأسباب



وتابع قائلًا: كم عدد الِاتّفاقيات الِاستشارية العالميّة الّتي أبرمتها المؤسّسة والشّركات التابعة لها ومستشارون عالميون، والقيمة الفعلية بالعقد لهذه المشاريع كل مشروع على حدة، وكم تبلغ قيمة الأوامر التغييرية التي تمّت على تلك المشاريع، والهدف من طرح هذه المشاريع على مستشارين عالميين، وما أسماء المقاولين العالميين والِاستشاريين العالميين، مطالباً بتزويده بنسخة منَ العقود وكذلك نسخة من مستندات كلّ مناقصة.