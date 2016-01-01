الطبطبائي يسأل عن مستشفى جابر والإيقاف الرياضي وبيع إحدى الشركات وتعميم البصمة وبدل الإيجار
على صعيد آخر، تقدم الطبطبائي باقتراح برغبة نص على 'عمل مواقف متعددة الادوار بجامعة الكويت (كيفان) لخدمة طلبة وأساتذة كليات التربية والشريعة والآداب'.
المواضيع الأكثر قراءة
مؤسسة البترول تؤكد التزام دولة الكويت باتفاق خفض إنتاج (أوبك)
أكدت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأربعاء التزام دولة الكويت الكامل باتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الذي يقضي بخفض إنتاج المنظمة بنحو 2ر1 مليون ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية
أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بواقع 8ر12 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5787 نقطة و 4ر1 نقطة للوزني ... التتمة
جمعية السلام الكويتية تسير 15 شاحنة مساعدات من تركيا إلى الشعب السوري
اطلقت جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية الكويتية اليوم الأربعاء حملة مساعدات إغاثية (قافلة الخير 5) من مدينة (هاطاي) جنوبي تركيا عبر بوابة باب الهوى ... التتمة
وزير العدل يبحث مع رئيس مجلس القضاء المصري تعزيز التعاون بين البلدين
بحث وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب اليوم الاربعاء مع رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة النقض في مصر ... التتمة