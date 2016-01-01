الطبطبائي يسأل عن مستشفى جابر والإيقاف الرياضي وبيع إحدى الشركات وتعميم البصمة وبدل الإيجار

د. وليد الطبطبائي

وجه النائب د. وليد الطبطبائي مجموعة من الأسئلة إلى عدد من الوزراء، السؤال الأول لوزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع بشأن مستشفى جابر، وطلب تزويده ببيانات حول نسب الإنجاز ومعدلات تأخيرها، والموعد المتوقع لافتتاحه لاستقبال المواطنين.

ووجه سؤالا الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب حول الإيقاف الرياضي، طلب فيه عقود مكاتب المحاماة الخارجية التي تعاقدت معها الكويت لرفع القضايا امام المحاكم الدولية، وقيمة كل عقد، وأسماء الوفد الشعبي، وأسماء الشخصيات الرياضية التي التقاها الوفد الكويتي، ومسمياتهم ومواقعهم في المنظمات الدولية، ونسخا من محاضر الاجتماعات التي ادعى الوفد بأنه توجد شكوى مقدمة لدى المنظمات الدولية من شخصيات رياضية كويتية.

كما تقدم بسؤال الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول تقدم صندوق ملكيات خاصة أجنبي لشراء 24 في المئة من احدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، هيومن سوفت، بمبلغ 80 مليون دينار.

ووجه سؤالا آخر للوزير الروضان عن أسباب صدور تعميم إداري رقم 15 لعام 2016 نص على أن 'الموظف الذي لا تظهر صورته بالبصمة فإنها تعتبر مرفوضة، ولا يحتسب له يوم دوام'، والسند القانوني لهذا القرار؟

كما وجه سؤالا الى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات، طلب فيه جدولا تفصيليا بعدد المواطنين الذين يتلقون بدل الايجار منذ عام 2010 حتى تاريخه مع اجمالي المبالغ المصروفة لهم.

على صعيد آخر، تقدم الطبطبائي باقتراح برغبة نص على 'عمل مواقف متعددة الادوار بجامعة الكويت (كيفان) لخدمة طلبة وأساتذة كليات التربية والشريعة والآداب'.