الحجرف يسأل عن صحّة السّرقات العلميّة في كلّيّة الدراسات التّجارية

مبارك الحجرف

وجّه النائب مبارك الحجرف سؤالاً برلمانيّاً إلى وزير التربية والتعليم العالي د. محمد الفارس حول ما يثار من عمليات سرقة أبحاث علمية مقدمة للترقية في كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص. وطلب الحجرف إفادته حول ما إذا كان قد تم إدانة دكاترة في كلية الدراسات التجارية بسرقة أبحاث علمية مقدمة للترقية من قبل لجنة تحقيق علمية مشكلة بقرار المدير العامّ للهيئة وطلب تزويده بقرار تشكيل اللجنة وجميع محاضر اللجنة وتوصياتها النهائية.