المطيري يقترح فتح باب الزيارات العائلية للسوريين
تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح برغبة بفتح باب الالتحاق بعائل للمقيمين السوريين.
وقال في مقدمة اقتراحه: نظرا لما تتعرض له دولة سورية من إرهاب قمعي منظم لأشقائنا في سورية، نقترح فتح باب الزيارة العائلية للأسر السورية ممن لهم أبناء مقيمون في دولة الكويت. فإنه يقترح فتح باب الزيارة العائلية للأسر السورية ممن لهم أبناء مقيمون بدولة الكويت.
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