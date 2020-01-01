النائب أحمد الفضل يسأل عن إعلان العدل

أحمد الفضل

سأل النائب أحمد الفضل وزير العدل عن تاريخ إنشاء إدارة الإعلان في وزارة العدل، وكم عدد الموظفين فيها؟ وكم عدد البلاغات التي ترد للإدارة في الشهر الواحد؟ وكم عدد البلاغات التي يتم تسليمها للمدعى عليهم قبل انتهاء وقت الجلسات؟