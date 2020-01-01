النائب وليد الطبطبائي يقترح نقل أبراج الهواتف المتنقلة

وليد الطبطبائي

قدم النائب وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة، قال في مقدمته 'ترتفع في معظم المناطق السكنية بدولة الكويت أبراج خاصة بتقوية إرسال الهواتف المتنقلة تتبع شركات تلك الهواتف، ولما كانت الذبذبات الصادرة من تلك الأبراج غاية في الخطورة وبالغة التأثير في البيئة، فضلاً عن انعكاسها السيئ على صحة الإنسان الأمر الذي يؤدي للإصابة بأمراض مختلفة على رأسها مرض السرطان'.

وعلى ضوء ما سبق اقترح الطبطبائي 'إلزام شركات الهواتف المتنقلة بإزالة أبراجها أو نقلها من أماكنها الحالية في المناطق السكنية، ووضعها فوق أسطح المباني الحكومية في تلك المناطق كالمخافر والجمعيات التعاونية والمباني التابعة للبلدية، وذلك بشرط ارتفاعها عن الأسطح بارتفاع لا يقل عن عشرين متراً.

وفي اقتراح ثان طالب الطبطبائي بأن تقوم وزارة الكهرباء والماء ببناء عوازل حديثة خاصة لجميع المحولات الكهربائية في الكويت تمنع انبعاث الأشعة الكهرومغناطيسية منها.