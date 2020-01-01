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(الميزانيات) .. 142 مخالفة مالية على الإدارة العامة للجمارك

1 hour ago
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(الميزانيات) .. 142 مخالفة مالية على الإدارة العامة للجمارك
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم الأحد الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك. وقال مقرر اللجنة رياض العدساني في تصريح صحافي إن مصروفات الإدارة بلغت 86 مليون دينار وسجل جهاز المراقبين الماليين عليها 142 مخالفة مالية.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية


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