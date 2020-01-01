(الميزانيات) .. 142 مخالفة مالية على الإدارة العامة للجمارك

إذا كنت تخطط لشراء سيارة فورد بعد 3 أعوام، فاعلم أنك ستستمتع بكمالية إجراء حوارات معها، بل ستلقى تدليلاً مناسباً، حيث تستطيع أن تطلب ... التتمة