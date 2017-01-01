النائب د. خليل عبدالله لجنة حقوق الإنسان ستطلب تفويض المجلس للتحقيق في ملاحظات السّجن المركزيّ
كشف النّائب د. خليل عبد الله أنّ لجنة حقوق الإنسان البرلمانيّة سوف تتقدّم بطلب إلى مجلس الأمّة للحصول على تفويض بالتّحقيق في كلّ الِادّعاءات والتّجاوزات الّتي تمّ رصدها خلالَ زيارة الوفد البرلمانيّ الأسبوعَ الماضيَ.
وأكّد عبد الله حرص الجميع على أن تكون الكويت دولة مؤسّسات وذاتَ ريادة في العمل الإنساني مشدّداً على أنّ المجلس لن يسمح لأيّ من كان أن يخدش هذه المكانة الّتي أتت بفضل الله وصاحب السّموّ حفظه الله.
وتمنّى عبدالله أن يقدّم الطلّب في الجلسة المقبلة بعد اجتماع أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وتوجّه بالشكر إلى المسؤولين والقيادات العسكريّة في السّجن المركزيّ على إتاحة الفرصة لأعضاء اللّجنة وتمكينهم من مقابلة جميع السّجناء ورقي تعاملهم
المصدر: شبكة الدستور البرلمانية
المواضيع الأكثر قراءة
المجلس الوطني للثقافة يطلق بعد غد مهرجان القرين الثقافي الـ 23
يطلق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بعد غد الثلاثاء الدورة الـ 23 لمهرجان القرين الثقافي على مسرح عبدالحسين عبدالرضا تحت رعاية سمو الشيخ جابر ... التتمة
(سبائك الكويت): ارتفاع الذهب مطلع 2017 إلى 1185 دولارا للأونصة
قالت شركة (سبائك الكويت) لتجارة المعادن الثمينة إن الذهب حقق مكاسب مع مطلع العام الجديد بنحو 35 دولارا ليبلغ 1185 دولارا للأونصة مدعوما بقوة ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية
أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الأحد على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بواقع 3ر65 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5896 نقطة و 09ر2 نقطة للوزني ... التتمة
(الميزانيات) .. 142 مخالفة مالية على الإدارة العامة للجمارك
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم الأحد الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك. وقال مقرر اللجنة رياض العدساني في تصريح صحافي إن ... التتمة