النائب د. خليل عبدالله لجنة حقوق الإنسان ستطلب تفويض المجلس للتحقيق في ملاحظات السّجن المركزيّ

د. خليل عبد الله

كشف النّائب د. خليل عبد الله أنّ لجنة حقوق الإنسان البرلمانيّة سوف تتقدّم بطلب إلى مجلس الأمّة للحصول على تفويض بالتّحقيق في كلّ الِادّعاءات والتّجاوزات الّتي تمّ رصدها خلالَ زيارة الوفد البرلمانيّ الأسبوعَ الماضيَ.

وأكّد عبد الله حرص الجميع على أن تكون الكويت دولة مؤسّسات وذاتَ ريادة في العمل الإنساني مشدّداً على أنّ المجلس لن يسمح لأيّ من كان أن يخدش هذه المكانة الّتي أتت بفضل الله وصاحب السّموّ حفظه الله.

وتمنّى عبدالله أن يقدّم الطلّب في الجلسة المقبلة بعد اجتماع أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وتوجّه بالشكر إلى المسؤولين والقيادات العسكريّة في السّجن المركزيّ على إتاحة الفرصة لأعضاء اللّجنة وتمكينهم من مقابلة جميع السّجناء ورقي تعاملهم



المصدر: شبكة الدستور البرلمانية