النائب الهاشم: ما هدف ضريبة القيمة المضافة وما تأثيرها على الأسعار؟

صفاء الهاشم

أعلنت النائب صفاء الهاشم عن تقديم 4 أسئلة برلمانية من بينها سؤال الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة و3 أسئلة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس حول القضايا الإدارية المرفوعة على الهيئة العامة للتطبيقي وحول موظفي الإدارة القانونية في وزارة التربية، وحول جدوى مؤتمر نظمته الهيئة العامة للتطبيقي.

وفيما يلي نص السؤال المقدم إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح:

نمى إلى علمنا أن وزارة المالية تزمع طرح مناقصة بعنوان (مشروع ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية) بهدف الحصول على الخدمات الاستشارية اللازمة من مكتب استشاري عالمي أو من مكتب استشاري محلس بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية تحالف عدد من الشركات والتي سترسى عليها المناقصة بغرض إعداد مشروع القانون المذكور واللوائح التنفيذية الخاصة بهما بالإضافة الى الدراسات المطلوبة كافة وتصميم الهيكل التنظيمي وتصميم العمليات الإدارية فضلا عن تنمية الموارد البشرية وإعداد العديد من الدراسات بالإضافة الى التوعية والإعلام وغيرها من الخدمات الاستشارية.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 - ما ضريبة القيمة المضافة تعريفها، والشرائح الموجهة لها الضريبة؟

2 - ما الذي يميز ضريبة القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات؟ وما الفريق بينهما؟ وما ايجابيات تطبيقها؟

3 - هل هناك فئات (أفراد أو مؤسسات) سيتم إعفاؤها من دفع ضريبة القيمة المضافة؟

4 - ما الهيئات أو المؤسسات التي سيفرض عليها الضريبة؟ وما السلع والخدمات الخاضعة لها؟ وما السلع المعفية منها؟

5 - لماذا تقوم الدولة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وما الهدف من تطبيقها؟ هل سيكون لضريبة المضافة تأثير على النمو الاقتصادي لدولة الكويت؟

6 - هل تمت الموافقة على فرض القيمة المضافة في دول الخليج على كل السلع الاستهلاكية والأدوات الثقيلة؟ إن كانت الإجابة بنعم فيرجى تحديد الدولة وماهية السلع.

7 - ما اجراءات الوزارة وتنسيقها مع وزارة التجارة والهيئات للرقابة على السلع في حال فرض الضريبة وللحد من رفع تكلفة مستوى المعيشة؟

8 - يرجى تزويدي بكشف احصائية تفصيلية بأعداد الكويتيين وتصنيفهم حسب:

- متوسط الدخل ومحدود الدخل.

وما معايير التصنيف والتقسيم؟

9 - يرجى تزويدي بما يفيد دستوريا وقانونيا اعتمادكم قرار ضريبة القيمة المضافة لتكون أحد الايرادات غير النفطية لدولة الكويت؟

10 - ما طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات حاليا حسب مقاييس إدارة الضريبة بوزارة المالية؟

وفيما يلي نص السؤال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس:

نمى إلى علمنا أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أقامت مؤتمر headinq qlobal، يرجى افادتي وتزويدي بما يلي:

1 - هل حقق مؤتمر (headinq qlobal) استراتيجية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟

2 - كم كانت تكلفة المؤتمر؟ وعدد الرعايات المقدمة للمؤتمر؟ وأسماء من تقدم بالرعايات وقيمة كل رعاية؟ يرجى تزويدي بكشف الرعايات.

3 - هل تم تطبيق أي من التوصيات المقدمة بنهاية المؤتمر للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك.

وجاء نص السؤال الثاني إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس كالتالي:

يرجى افادتي وتزويدي بما يلي:

1 - كم عدد الكويتيين في الإدارة القانونية وغير الكويتيين ومسمياتهم الوظيفية؟

2 - نمى إلى علمنا أن مدير الإدارة القانونية حصل على بعثة لدراسة الدكتوراه، لذا يرجى افادتنا بالإجراء الإداري الذي تم لحصوله على بعثة.

- اسم الدولة واسم الجامعة واسم شهادة الدكتوراه الحاصل عليها.

وجاء في السؤال الثالث إلى وزير التربية والتعليم العالي ما يلي:

يرجى افادتي وتزويدي بما يلي:

1 - كم عدد القضايا الإدارية المرفوعة ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ والقضايا التي خسرتها وماذا فعلت لتنفيذها؟

2 - ما القضايا التي خسرتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ وحجم التعويضات التي تكبدتها الهيئة حتى الآن؟

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية