مجلس الامة يوافق على تمديد عمل لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة الصواغ

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل التي طلب فيها تمديد عمل لجنة التحقيق في اسباب وفاة النائب فلاح الصواغ مدة شهر من تاريخ انتهاء المهلة.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الاولويات يطلب فيها احالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحصه ورقابته على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي كانت مكلفة اصلا بهذا الموضوع.

ووافق المجلس على رسالة من النواب احمد الفضل وصالح عاشور واسامة الشاهين يطلبون فيها تكليف لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم تقرير عن مسائل ادعاء الاعاقة واعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الاثر الرجعي وذلك فيما يتعلق بهيئة ذوي الاعاقة على ان توافي اللجنة المجلس بتوصياتها تباعا. (كونا)