الدوسري يسأل عن أسباب المشكلات في بيوت مدينة صباح الأحمد

ناصر الدوسري

أعلن النائب ناصر الدوسري عن أنه تقدم بسؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل بخصوص مشكلات بيوت مدينة صباح الأحمد.

وفيما يلي نص السؤال :

1- من هو المقاول أو الشركة أو المؤسسة التي تعاقدت معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لبناء الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد؟ مع تزويدنا بنسخة من العقد.

2- ما الفترة الزمنية المحددة للبدء في أعمال البناء والإنشاء؟ ومتى كان من المقرر أن يتم الانتهاء من بناء وإنشاء الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد؟، مع تزويدنا بالمستندات التي تفيد بذلك.

3) ما قيمة العقد الذي التزمت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية لبناء وإنشاء الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد؟ وهل هناك أي أوامر تغييرية طرأت على العقد؟ وفي حال وجود أوامر تغييرية، ما هذه الأوامر تفصيلياً وكم قيمتها؟

4) هل تمت ترسية العقد على الشركة أو المؤسسة أو المقاول الأقل سعراً خلال طرح مناقصة بناء وتشييد الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد، أم كانت الترسية على أساس فني أو غيره في ذلك الوقت؟ مع تزويدنا بأسماء الشركات التي تقدمت حينها في المناقصة لبناء وإنشاء الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد والأسعار التي قدمت حينها.

5) هل هناك اشتراطات ومعايير محددة يتم وضعها في عقود المؤسسة بشكل عام وفي عقد بناء وتشييد الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد بشكل خاص؟ وهل هناك مواد بناء وما يأتي في حكمها تشترطها المؤسسة في عقودها بشكل عام، وفي عقد بناء وتشييد الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد بشكل خاص؟ مع تزويدنا بهذه الاشتراطات والمعايير الفنية.

6) هل توجد شروط جزائية في العقود التي تلتزم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية يتم بها التعامل مع حالات التأخير أو العيوب الإنشائية في البناء والتشييد؟ وهل تتناسب هذه الشروط زمنياً ومادياً مع قيمة العقود الموقعة وما جرى عليه العرف قانوناً في العقود المماثلة لجهات شبيهة مع المؤسسة في المنطقة؟ مع تزويدنا بهذه الشروط الجزائية إن وجدت بشكل مفصل.

7) هل تتعامل المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الجهة التي رست عليها مناقصة بناء وتشييد الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد بشكل مباشر؟ وهل هناك مقاول أو شركة أو مؤسسة أخرى تتعامل بالباطن مع المقاول أو الشركة أو المؤسسة الرئيسة والتي رست عليها مناقصة بناء وتشييد الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد؟ وما دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في حال وجود مقاول بالباطن في عقودها التي تلتزم بها مع المقاولين أو الشركات أو المؤسسات، وخاصة في عقد بناء وتشييد الوحدات السكنية لمدينة صباح الأحمد؟ ومن هو مقاول الباطن إن كانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على دراية به في مشروع بناء وتشييد الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد؟

8) من هي الجهة المختصة بالرقابة على أعمال المقاول أو الشركة أو المؤسسة الملتزمة بالعقد مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل هناك معايير واشتراطات مرحلية وزمنية خلال فترة العقد يجب مطابقتها مع بنود العقد؟ مع تزويدنا باسم الجهة المختصة بالرقابة والمعايير والاشتراطات التي تضعها للاستمرار في العقد.

9) من هي الجهة المختصة بتسلم مشاريع العقود المبرمة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل هناك اشتراطات فنية أو جهة فنية تراقب الأعمال الإنشائية قبل التسلم؟ مع تزويدنا باسم هذه الجهة واشتراطاتها الفنية

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية