الخالد يوقع على خطاب اعلان النوايا بين الكويت ومنتدى حوار التعاون الآسيوي

وقع الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع امين عام منتدى حوار التعاون الاسيوي بونديت ليمشون على خطاب اعلان النوايا بين حكومة دولة الكويت ومنتدى حوار التعاون الآسيوي المعني باستضافة دولة الكويت للمقرالدائم لسكرتارية المنتدى.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري ال15 لحوار التعاون الآسيوي والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأتي استضافة دولة الكويت الدائمة لمقر سكرتارية منتدى حوار التعاون الآسيوي نظرا للدور الريادي الذي اتخذته الكويت نحو تعزيز العمل الآسيوي المشترك وإيمانا من الدول الأعضاء في المنتدى بأهمية جهودها الفاعلة ودعمها لمنتدى الحوار الآسيوي لا سيما خلال استضافة الكويت لسكرتارية المنتدى بشكل مؤقت منذ انعقاد القمة الأولى لمنتدى حوار التعاون الآسيوي خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2012.

كما يعتبر التوقيع على الإعلان ترجمة للقرارين الصادرين عن القمة الثانية للمنتدى التي التأمت في عاصمة مملكة تايلند بانكوك خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر 2016 والاجتماع الوزاري الحادي عشر لحوار التعاون الآسيوي والذي عقد في عاصمة جمهورية طاجيكستان دوشنبيه بتاريخ 29 مارس 2013.

وحضر مراسم التوقيع على اعلان خطاب النوايا وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيسا لاجتماع الوزاري ال15 لحوار التعاون الآسيوي ووزير خارجية مملكة تايلند السيد دون برامودويناي الذي تترأس بلاده القمة الثانية لمنتدى حوارالتعاون الآسيوي وأعضاء وفد دولةالكويت المشارك في الاجتماع.(كونا)