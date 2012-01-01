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الخالد يوقع على خطاب اعلان النوايا بين الكويت ومنتدى حوار التعاون الآسيوي

2 hours 25 minutes ago
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الخالد يوقع على خطاب اعلان النوايا بين الكويت ومنتدى حوار التعاون الآسيوي

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