القضية الاسكانية تتصدر اهتمام المواطن الكويتي

تصدرت القضية الاسكانية اهتمام المواطن الكويتي وفقا لاستطلاع اجرته وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة.

وذكر وكيل الوزارة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات الدكتور أحمد الهيفي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء إن الاستطلاع الذي أجرته الوزارة خلص إلى أن "القضية الإسكانية تأتي في صدارة اهتمامات المواطن الكويتي الذي يأمل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وضعها على رأس أولويات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة".

وقال الهيفي ان الاستبيان الذي استند اليه الاستطلاع قام على سؤال مفاده (ما القضية الأهم بوجهة نظرك التي يجب أن يتبناها المجلس القادم) حيث تم وضع خيارات تضمنت القضايا الأمنية والاصلاح الاقتصادي والمالي وقضايا الفساد والمال العام والصحة والتعليم والإسكان وقضايا الأسرة.

واضاف ان استطلاع الرأي استهدف الوصول الى أهم ما يشغل المواطنين من القضايا التي يريدون حلا لها في مجلس الأمة الحالي حيث جرى على موقع الوزارة الإلكتروني والبوابة البرلمانية المعتمدة ضمن البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت على شبكه الأنترنت وكذلك عن طريق التواصل الاجتماعي (واتس اب).

وأوضح انه شارك في الاستطلاع 987 زائرا اعتبر 558 منهم أن القضية الإسكانية هي أهم قضية تشغل الأسرة الكويتية بنسبة 57 في المئة من إجمالي المشاركين فيما حلت قضايا الفساد والمال العام المرتبة الثانية بنسبة 1ر19 في المئة والتعليم 8 في المئة ثم الإصلاح الاقتصادي والمالي بنسبة 7 في المئة.

من جهته قال مدير إدارة الدراسات السياسية والاقتصادية في الوزارة الدكتور فالح العمره في تصريح مماثل ل(كونا) انه من واقع نتائج استطلاع الرأي هناك مسؤولية تقع على عاتق السلطتين تكمن في مواصلة الاهتمام بالقضية الإسكانية التي تحتل الصدارة في جميع استطلاعات الرأي منذ سنوات طويلة.

واكد العمره ضرورة ان تكون هناك رؤية متكاملة وخطة مبرمجة زمنيا لكل مشروع إسكاني تظهر المدة الزمنية المطلوبة للوصول إلى تلبية كل الطلبات الإسكانية لاسيما أن الحكومة ومجلس الأمة السابق منحا هذه القضية أولوية وساهمت جهودهما معا في ارتفاع معدلات التوزيع السنوية إلى 12 ألف وحدة بزيادة تسعة ألاف وحدة سنويا مقارنة بمتوسط التوزيعات في السنوات السابقة. (كونا)