الدوسري يطلب إنشاء عيادات علاج طبيعي في جميع المستوصفات
أعلن النائب ناصر الدوسري عن انه تقدم باقتراح برغبة لإنشاء عيادات لاختصاصيات واختصاصيي علاج طبيعي في جميع المستوصفات.
وذكر النائب في نص الاقتراح ما يأتي:
بهدف تخفيف المعاناة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المستوصفات في المناطق السكنية وخصوصا تلك التي تحتوي كثافة سكانية عند الذهاب الي مستشفى الطب للعلاج الطبيعي وحيث إن العديد من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أوقفوا علاجهم الطبيعي بسبب بعد المستشفى ووقت الانتظار الطويل، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بإنشاء عيادات لاختصاصيات واختصاصيي علاج طبيعي في جميع المستوصفات.
المصدر: شبكة الدستور البرلمانية
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