الغانم يتوجه إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية

توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني اليوم الأحد إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا.

وكان في وداعه على أرض المطار كل من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب وسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة والأمين العام المساعد لقطاع المعلومات والخدمات الهندسية خالد المطيري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الغانم خلال زيارته التي تبدأ اليوم وتستمر لثلاثة أيام القيادة السياسية في مملكة البحرين الشقيقة وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد صاحب السمو الملكي الإمير سلمان بن حمد آل خليفة.

كما سيعقد الرئيس الغانم والوفد المرافق له مباحثات رسمية مع رئيسي مجلسي النواب والشورى البحرينيين أحمد بن إبراهيم الملا وعلي بن صالح الصالح.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الغانم كلا من النواب فيصل الكندري وثامر السويط الظفيري والدكتور حمود الخضير وأسامة الشاهين وماجد المطيري وناصر الدوسري وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري والامين العام المساعد لقطاع الاعلام والعلاقات العامة عبدالحكيم السبتي والامين العام المساعد لشؤون الحرس اللواء خالد الوقيت.