الغانم يتوجه إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية
توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني اليوم الأحد إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا.
وكان في وداعه على أرض المطار كل من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب وسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة والأمين العام المساعد لقطاع المعلومات والخدمات الهندسية خالد المطيري.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الغانم خلال زيارته التي تبدأ اليوم وتستمر لثلاثة أيام القيادة السياسية في مملكة البحرين الشقيقة وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد صاحب السمو الملكي الإمير سلمان بن حمد آل خليفة.
كما سيعقد الرئيس الغانم والوفد المرافق له مباحثات رسمية مع رئيسي مجلسي النواب والشورى البحرينيين أحمد بن إبراهيم الملا وعلي بن صالح الصالح.
ويضم الوفد المرافق للرئيس الغانم كلا من النواب فيصل الكندري وثامر السويط الظفيري والدكتور حمود الخضير وأسامة الشاهين وماجد المطيري وناصر الدوسري وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري والامين العام المساعد لقطاع الاعلام والعلاقات العامة عبدالحكيم السبتي والامين العام المساعد لشؤون الحرس اللواء خالد الوقيت.
المواضيع الأكثر قراءة
ميركل في مؤتمر ميونخ: الإسلام ليس مصدرا للإرهاب
قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أمس السبت، إن "الإسلام ليس مصدرا للإرهاب". وفي كلمتها أمام مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ53، أضافت ميركل أن ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض إلى 323ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 305ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة
سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.. سيرة حافلة بالإنجازات وتحمل المسؤوليات
تحل غدا الاثنين الذكرى ال11 لتولي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولاية العهد حيث اختاره سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ... التتمة
الروضان: الكويت تتبنى سياسات اقتصادية حرة ومتطورة
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اليوم الأحد إن دولة الكويت تتبنى سياسات اقتصادية حرة متطورة رغم التداعيات ... التتمة