الأمانة العامة لمجلس الأمة نظمت فعالية لنشر التوعية الطبية لأمراض القلب

نظم قسم الصحة والسلامة في الأمانة العامة لمجلس الأمة بالتعاون مع فريق جمعية القلب الكويتية فعالية بعنوان' من أجل قلب سليم' بمبنى صباح الأحمد لإجراء الفحوصات الطبية ونشر التوعية الطبية لأمراض القلب.

وأشاد أمين عام مجلس الأمة بالإنابة الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد المطيري في تصريح صحفي بنجاح الفعالية التي تجرى للمرة الثانية مشيراً إلى أهميتها في التوعية والوقاية من مخاطر أمراض القلب.

وقال المطيري ان الفعالية يتخللها إجراء فحوصات لموظفي الأمانة العامة لمؤشرات السكر والكوليسترول وضغط الدم مبينا انه في حال وجود مؤشرات مرتفعة لتلك الأمراض فيجب الوقاية منها حتى لا تكون هناك مخاطر على القلب.

وتوجه المطيري بالشكر إلى إدارة الخدمات العامة بقطاع الخدمات وقسم الصحة والسلامة وعضو مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية الدكتورة هند الشومر مشيداً بتعاون الجمعية مع مجلس الأمة.

كما شكر المنظمين بقسم الصحة والسلامة والأمناء العامين المساعدين لتفاعلهم وحضورهم الفعالية متمنياً الصحة والعافية لجميع الموظفين والمنتسبين إلى الأمانة العامة.

بدورها أوضحت عضو مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية الدكتورة هند الشومر أهمية فعالية فحص الاكتشاف المبكر لأمراض القلب نظرا لكونها سبب الوفاة الأول في الكويت والعالم.

وقالت الشومر 'نقوم بحملات التوعية من خلال الوحدة المتنقلة بالجمعية والفريق الطبي المتواجد، ونقوم بفحص الوزن والطول ومستوى السكر والكوليسترول وضغط الدم، وعند اكتشاف أي عامل من عوامل الخطورة فيجب أن نأخذ الاحتياطات لإعادة المستويات إلى معدلها الطبيعي' كما اكدت أهمية الامتناع عن التدخين لأنه يساهم في زيادة الكولسترول وضغط الدم والإصابة بأمراض القلب.

وبينت أنه في حال اسفر الفحص عن اكتشاف ارتفاع ضغط الدم فينصح بمراجعة المستوصف أو المستشفى لثلاث أيام متتالية في نفس التوقيت ، وإذا تبين في مراجعتين من بين الثلاث أن الضغط مرتفع فيتعين على المريض أخذ علاج للضغط ، اما إذا كانت النتيجة مرة واحدة من بين الثلاث مرات فحينها تتم إعادة الفحص لتحديد مدى الحاجة إلى العلاج.

وذكرت الشومر أنه في حال اكتشاف ارتفاع معدل الكولسترول فيجب على الشخص أن يقلل الدهون في الطعام ويمارس رياضة المشي لمدة نصف ساعة لخمس أيام في الأسبوع اضافة الى الإكثار من تناول الخضروات والفواكه وعدم الإكثار من تناول الحلويات والموالح لتجنب الاصابة بأمراض القلب.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية