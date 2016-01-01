مجلس الأمة يناقش غداً الإجراءات حول «خور عبدالله»

يحفل جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية غدا الثلاثاء، بالعديد من البنود والموضوعات المختلفة من أهمها طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية بشأن «خور عبدالله»، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

ويبرز على بنود جدول أعمال جلسة المجلس أيضا طلب مناقشة مقدم من عدد من الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي حيالها.ويستهل المجلس جلسته العادية المقرر استكمالها بعد غد الأربعاء، بالتصديق على مضابط الجلسات الماضية يليه مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية.

وينظر المجلس في عدد من تقارير اللجان البرلمانية ومنها تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، عن الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون الأحداث الذي يهدف إلى رفع سن الحدث من 16 إلى 18 عاما.

ومن تقارير اللجان التي تكتسب أهمية تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحات،

بقوانين لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري المتعلق بقانون الجنسية الكويتية واقتراح بقانون في شأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.

كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام قوة الشرطة.

ويحتوي جدول الأعمال على طلب تشكيل لجنة تحقيق مقدم من بعض الأعضاء حول ملابسات حريق اليخت، الذي وقع مياه منطقة الخيران جنوبي البلاد وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من أفراد أسرة كويتية في ديسمبر الماضي.

ويتضمن البند ذاته اقتراحا مقدما من بعض الأعضاء «بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية، والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 30 مارس الجاري«.

ومن المتوقع أن ينظر المجلس في إحالة الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 15، إلى لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية حيث انتهى المجلس من قائمة الأعضاء المتحدثين بالموضوع آنف الذكر الجلسة الماضية.

ومن البنود البارزة على جدول أعمال الجسلة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 للسنوات «2016/2017 – 2019/2020» نحو تنمية مستدامة وذلك تطبيقا لنص المادة «98» من الدستور الكويتي.

وتنص المادة المذكورة على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد تلك البرنامج».

ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017.

ومن المتوقع أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل «بصفتها لجنة تحقيق» عن الأسباب التي أدت الى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ.

كما يحتوي جدول الأعمال على تقرير آخر للجنة الصحية البرلمانية مدرج بصفة الاستعجال، عن اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية. ومن التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.

ويشمل جدول اعمال المجلس تقريرا آخر للمالية البرلمانية عن الاقتراح بقانون، في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واقتراح بقانون باضافة مادة جديدة إلى الأمر الاميري القاضي بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

كما يستعرض المجلس عددا من تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشاريع بقوانين أولها: مشروع القانون بالموافقة على الاتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية.

ومن تقارير اللجنة أيضا مشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول «قرطاجنة»، المتعلق بالسلامة الاحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية، في مجال التعاون العسكري ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن اعادة قبول الاشخاص المقيمين دون موافقة.

وتتضمن تقارير «الخارجية» البرلمانية المنتظر عرضها على المجلس مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت لبروتوكول «ناغويا»، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، والملحق باتفاقية التنوع البيولوجي ومشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» بشأن عبور قوات وأفراد الحلف.

ومن تقارير اللجنة المدرجة أيضا على جدول الأعمال مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية، بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي.

وتتضمن تلك التقارير كذلك مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، في المجال العسكري والمجالات الأخرى ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي البلدين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.