أعضاء الشعبة البرلمانية الكويتية يشاركون في لجان الاتحاد البرلماني العربي

شارك أعضاء الشعبة البرلمانية الكويتية في اللجان المتخصصة في المؤتمر الـ 24 للإتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة المغربية الرباط.

وحضر وكيل الشعبة البرلمانية راكان النصف وعضو اللجنة التنفيذية في الشعبة يوسف الفضالة اجتماع اللجنة المالية والإقتصادية في الإتحاد البرلماني العربي.

وشارك أمين سر الشعبة البرلمانية الكويتية الدكتور عودة الرويعي وعضو اللجنة التنفيذية في الشعبة عمر الطبطبائي في اجتماعات اللجنة السياسية في الآتحاد.

كما حضر أمين صندوق الشعبة البرلمانية الدكتور وليد الطبطبائي والنائبة صفاء الهاشم في اجتماع لجنة المرأة والأسرة حيث خاضت انتخابات رئاسة اللجنة وحصلت على 5 إصوات مقابل 9 أصوات لمنافستها الإماراتية.