الخضير: على الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية خلال العطلة البرلمانية

د. حمود الخضير

تعهد النائب الدكتور حمود الخضير بمواصلة العمل على تبني واقتراح القوانين والمطالبات التي يتطلع لها المواطنون ، مؤكدا أنه سعى خلال الفترة القصيرة نسبيا من دور الإنعقاد الأول الذي اختتم أعماله الخميس الماضي إلى تفعيل دوره البرلماني .



وأضاف في تصريح صحافي أن تضارب الأولويات لدى النواب، وتسابقهم على تنفيذ تعهداتهم للناخبين، وكذلك ضغط حكم المحكمة الدستورية الذي ترقبه النواب وانتهى في الثالث من مايو الماضي إلى تحصين هذا المجلس، أدى إلى تضاؤل حجم الإنجاز المأمول من القوانين التي ينتظرها المواطنون .



وقال الخضير أن دور الإنعقاد المقبل سيشهد الإنطلاقة التشريعية الحقيقية لمجلس الأمة، داعيا الحكومة إلى الاستعداد جيدا للدورة المقبلة من خلال اتخاذها الإجراءات الإصلاحية خلال العطلة البرلمانية وبما يتسق مع ملاحظات النواب وتقارير الجهات الرقابية عن مخالفات وأخطاء وتجاوزات الجهات الحكومية المختلفة، مؤكدا ان تعاون الحكومة مع المجلس سيكون في صالح الوطن والمواطنين، أما استمرار الوتيرة الحكومية ذاتها فإن من شأن ذلك عرقلة التعاون المنشود ما يفتح المجال أمام تفعيل الشق الرقابي والمحاسبة .



وأوضح الخضير أنه تقدم خلال دور الانعقاد الماضي منفردا أو بمشاركة نواب آخرين بعدد 22 اقتراحا بقانون تمحورت حول تعديل المادة 70 من قانون العمل الأهلي المتعلقة بالإجازة السنوية، وتعديل قوانين التأمينات وذوي الاحتياجات الخاصة والإدارة العامة للتحقيقات ومنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، وتعرفة الكهرباء والماء باستثناء تطبيقها على الجمعيات الاستهلاكية، وتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح مكافأة مالية للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، والتأمين الصحي للمتقاعدين ودعم العمالة الوطنية ، ومنح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمرأة العاملة في القطاع الخاص .



وأضاف أنه تبنى 57 اقتراحا برغبة منها ما يخص إدراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة، وتفعيل دور الاختصاصي الاجتماعي، ودراسة طرق التعليم المتميزة، وفتح المجال أمام المتقاعدين الذين يرغبون في العودة لأعمالهم في بعض التخصصات، واستغلال الحدائق العامة في المناطق السكنية لأصحاب المشاريع الصغيرة، وصرف بدل إيجار للمطلقة التي لديها أولاد أسوة بالمتزوجات من غير كويتي، وإنشاء عدة جسور مشاة على طريق شارع البحر الساحلي، واستمرار العمل في مستوصف مدينة صباح الأحمد على مدار الساعة، وإنشاء مستشفى متخصص لرعاية المسنين، وإنشاء عيادات طبية في جميع الوزارات .



وأشار الخضير إلى أنه توجه بسبعة أسئلة إلى وزراء الداخلية والمالية والصحة والأشغال والإسكان والأوقاف والبلدية ووصلت الردود على ستة منها .