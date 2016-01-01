الفضل يسأل عن سبب إغلاق المدينة الترفيهية منذ العام الماضي

أعلن النائب أحمد الفضل أنه تقدم بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن أسباب تغيير مجلس الإدارة السابق لشركة المشروعات السياحية وإغلاق المدينة الترفيهية منذ 2016/6/6.

وطلب النائب تزويده بالآتي:

1- ما سبب تغيير مجلس الإدارة السابق لشركة المشروعات السياحية؟

2- ما المعايير التي تم على أساسها اختيار مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الحالي؟

3- كم ميزانية شركة المشروعات السياحية؟ وكم قيمة الإيرادات والمصروفات عن السنوات المالية العشرة السابقة؟

4- ما المهام المكلف بها مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الحالي؟

5- هل هناك رؤية أو خطة استراتيجية لشركة المشروعات السياحية لتنشيط القطاع السياحي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي؟ وما نسبة تنفيذ الخطة حتى الآن؟

6- ما الخطط التي نفذتها شركة المشروعات السياحية خلال السنوات العشر الماضية لتنشيط السياحة؟

7 - ما سبب إغلاق المدينة الترفيهية منذ 2016/6/6 وهل هناك خطة تطويرية لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من تلك الخطط.