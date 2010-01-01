تعديل "العمل الأهلي"دخل حيز التنفيذ بنشره في الكويت اليوم
الخضير : نأمل أن يساهم بتشجيع الكويتيين على التوظيف في "الخاص"
بعد نشره في جريدة "الكويت اليوم"في عددها الصادر الأحد 9 يوليو الجاري ، دخل تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 الذي تقدم به النائب الدكتور حمود الخضير وأقره مجلس الأمة في دور الإنعقاد الماضي حيز التنفيذ، وينص القانون الجديد الذي يحمل الرقم 85 لسنة 2017 على منح العامل الكويتي في القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته دون خصم ما تم دفعه من قبل صاحب العمل من اشتراكات لمؤسسة التامينات الاجتماعية، كما تم تعديل الماده المتعلقة بالإجازات السنوية لتكون 30 يوما دون خصم أيام الراحه الأسبوعية والعطل الرسمية وأيام الإجازة الرسمية .
وأعرب الخضير عن أمله في أن يساهم هذا القانون الجديد في تقديم حوافز إضافية لتشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص في مسعى للحد من البطالة التي تؤرق الكويتيين لا سيما الشباب منهم ، داعيا الجهات المعنية إلى مراقبة تنفيذ الشركات للقانون واجب التنفيذ .
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