سعدون حماد: (التحقيق في تجاوزات الصحة) ستحقق مع جميع المكاتب الصحية وسترفع تقريرها للمجلس لاتخاذ القرار
أكد النائب سعدون حماد حقه في المشاركة بالجولة التي ستقوم بها اللجنة البرلمانية للتحقيق في المكاتب الصحية بالخارج، وأشار إلى أنه حصل على عضوية اللجنة بالانتخاب، ولا يملك أحد منعه من ممارسة هذا الحق.
وبين أن اللجنة سترفع تقريرًا متكاملًا إلى مجلس الأمة متضمنًا كل التجاوزات والمجلس هو صاحب القرار بإحالة الموضوع على النيابة العامة أو على أي جهة أخرى.
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