الفضل يسأل عن عدد الموظفين الكويتيين المستمرين في العمل لدى "الكويتية"

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 301ر0 دينار بينما انخفض اليورو إلى مستوى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة