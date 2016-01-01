الفضل يسأل عن عدد الموظفين الكويتيين المستمرين في العمل لدى "الكويتية"
أعلن النائب احمد الفضل عن توجيهه سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح
وطالب تزويده بالآتي:
3 – إفادتي بالآتي:
المواضيع الأكثر قراءة
مشروع الدارين بالهيئة الخيرية يدشن 8 مدارس لخدمة 3500 طالب وطالبة
انطلق قبل 7 سنوات بجامعة الكويت لحفز الطلبة إلى العطاء ... التتمة
خادم الحرمين الشريفين يؤكد تأييده الاستراتيجية الامريكية تجاه ايران
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها الرئيس الامريكي تجاه إيران وأنشطتها ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 301ر0 واليورو ينخفض إلى 356ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 301ر0 دينار بينما انخفض اليورو إلى مستوى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة
سمو الأمير يتلقى اتصالا هاتفيا من إسماعيل هنية
تلقى سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس من اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أطلع خلاله سموه رعاه الله ... التتمة