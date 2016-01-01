وليد الطبطبائي: دولة الكويت رائدة في حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وتمارس الديمقراطية والتعددية منذ أكثر من 50 عاما

د.وليد الطبطبائي

أكد أمين صندوق الشعبة البرلمانية الكويتية النائب د.وليد الطبطبائي أن دولة الكويت تمارس الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان منذ اكثر من 50 عاما، مضيفا انها رائدة في حقوق الانسان بمنطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك في مداخلة للطبطبائي خلال حضوره اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي الذي تم خلاله عرض ونقاش مسودة مشروع القرار (تشاركنا في تنوعنا الذكرى العشرون للإعلان العالمي للديمقراطية).



وأضاف "نعتز بأننا نفوق جيراننا في الديمقراطية، لكن هذا لايعني رضانا التام عن اوضاعنا، وبالتالي مازلنا بحاجة إلى مزيد من الديمقراطية واحترام أكثر لحقوق الإنسان".



وأشار الطبطبائي إلى أن تنوع الثقافات وتعددها هما الثقافة الحضارية وهما أساس دعامة الأمن والاستقرار الدوليين، مشددا على ضرورة دعم السياسات والاستراتيجيات الساعية لتشجيع التنمية في المجتمعات، عبر مزيد من التضامن الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان وحرياته.



من جهة اخرى أجمع ممثلو الوفود البرلمانية المشاركة في الاجتماع على أهمية الديمقراطية ودورها في حفظ الكرامة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، داعين إلى النظر للديمقراطية كعملية لا يمكن أن تكتمل وتكون شاملة إلا بمشاركة النساء في الحياة العامة.