الغانم يؤكد ضرورة تحول 'البرلماني الدولي' إلى سلطة أخلاقية لها حق التجميد إزاء من لا يلتزم بمبادئ الاتحاد

مرزوق الغانم يلقي كلمة الكويت أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ضرورة ان يتحول الاتحاد البرلماني الدولي الى سلطة اخلاقية لها حق الانتقاد المباشر والتنبيه والتحذير والانذار والتجميد ازاء كل من لا يلتزم بمبادئ الاتحاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الغانم اليوم أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مؤتمره الـ ١٣٧ المنعقد في سان بطرسبيرغ بروسيا الاتحادية.

وقال الغانم ' نحن نتفهم ايمان البعض ورغبته بعدم تحويل الاتحاد البرلماني الدولي الى محكمة ، لكنني ولتعذروني ، لا أتفهم في المقابل أن يكون البديل هو تحولنا الى منتدى للكلام والفضفضة والتنظير'.

وتساءل الغانم ' أليس هناك طريق ثالث ؟ ' مشددا على أهمية ان يتحول الاتحاد الى سلطة اخلاقية لها حق اتخاذ الاجراءات المختلفة ازاء كل برلمان لا يلتزم بالمبادئ التي نص عليها النظام الاساسي للاتحاد.

وأضاف ' نحن لا نطالب باتخاذ إجراءات انفعالية بل نطالب بممارسة سلطتنا الأخلاقية ، إزاء ملف صارخ وواضح وقديم ومزمن ، اتفقت كل قرارات الشرعية الدولية على انها تمثل انتهاكا واضحا لمبادئها الإنسانية الجامعة '.

وضرب الغانم مثالا على الخروقات التي ترتكب بحق النظام الاساسي للاتحاد وميثاق الامم المتحدة بممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني قائلا ' أن تحتل اراضي ليست لك ، وتمارس الاستيطان في مدن وقرى مملوكة لغيرك ، وان تمارس القتل والاغتصاب ضد شعب أعزل طيلة 70 عاما ، وان تمنع أصحاب الديانات الأخرى من ممارسة شعائرهم في مقدساتهم ، هذه ليست قضايا ملتبسة ومحل خلاف

بل هي ممارسات شديدة الوضوح ، وتنطوي على قدر كبير من التوحش '.

واستطرد في هذا الاطار قائلا ' أتحدث عن كيان يقوم في عصر الفضاءات المفتوحة ببناء جدار عازل ، جدار عالي من الاسمنت والخرسانة ، أي جنون هذا ؟ ، هل يوجد عاقل أو سوي في العالم الآن يفكر ببناء الاسوار والقلاع والحصون ؟ في أي عصر يعيش هذا الكيان ؟ '.

وجدد الغانم في ختام كلمته الدعوة الى ضرورة ممارسة

كل أنواع الضغط السياسي والأخلاقي على الكنيست الإسرائيلي ، والى تفعيل سلطة الاتحاد ككيان يضم ممثلي شعوب العالم المتطلعة الى الحرية والكرامة والعدل لإتخاذ الإجراءات التي تحفظ لهذا الاتحاد هيبته وعدالته وسمعته وتحافظ على مبادئه .

من جهة اخرى تطرق الغانم في كلمته الى المأساة الانسانية لمسلمي الروهينغا والتي وصفها بـ ' الكارثة التي جسدت المثال الصارخ لرفض الأخر ، لمجرد انه مختلف عرقيا او دينيا او ثقافيا '.

وقال انه برغم النداءات والاستنكارات المتتالية من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا تزال تلك الأزمة تتصاعد والعالم يتفرج.

واستدرك الغانم قائلا ' بالرغم من كل شيء فنحن مدينون بالشكر لاعضاء الاتحاد على الموقف الرائع الذي اتخذوه امس بالتصويت بشكل كاسح للبند الطارئ المتعلق بالروهينغا '.

وكان البند الطارئ المتعلق بالروهينغا والذي قدمه البرلمان الكويتي وبرلمانات دول اخرى قد حصل يوم امس على أغلبية ساحقة من أصوات أعضاء الاتحاد وأدرج على جدول أعمال المؤتمر.