العتيبي: 1200 دينار رسوم سنوية لإصدار رخص الوافدين

أعلن النائب خالد العتيبي، عن توجيهه اقتراحا برغبة جاء فيه ما يلي: نظراً للازدحام والتكدس المروري الشديد بسبب كثرة اعداد السيارات بأنواعها المختلفة و الذي يمتد لمسافات طويلة في فترات الصباح وما بعد الظهر وفي أوقات الليل وعدم قدرة الطرق على استيعاب هذا الكم من السيارات.

وقال إن هذا الأمر نتج عنه حوادث كثيرة ذهب ضحيتها العديد من الأرواح والمصابين فضلا عن تأخير زمن الوصول الى اكثر من الضعف أو اكثر ، ومن أجل الحد من ظاهرة ازدياد عدد السيارات على الطريق التي تسببت في تعطيل المصالح الشخصية والعامة لدى الكثير من مستخدمي الطريق.

ونص الاقتراح على فرض رسوم سنوية على الوافدين الذين يملكون رخص قيادة بأنواعها المختلفة بواقع 1200 دينار كويتي سنوياً ويستثنى من هذه الرسوم رخص السائقين الأجانب المدرجين تحت المادة رقم 20 من قانون الإقامة (سائقو المنازل).