الرئيسية |  السياسي | مجلس الامة | العتيبي: 1200 دينار رسوم سنوية لإصدار رخص الوافدين

العتيبي: 1200 دينار رسوم سنوية لإصدار رخص الوافدين

1 hour ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خالد العتيبي خالد العتيبي

أعلن النائب خالد العتيبي، عن توجيهه اقتراحا برغبة جاء فيه ما يلي: نظراً للازدحام والتكدس المروري الشديد بسبب كثرة اعداد السيارات بأنواعها المختلفة و الذي يمتد لمسافات طويلة في فترات الصباح وما بعد الظهر وفي أوقات الليل وعدم قدرة الطرق على استيعاب هذا الكم من السيارات.

وقال إن هذا الأمر نتج عنه حوادث كثيرة ذهب ضحيتها العديد من الأرواح والمصابين فضلا عن تأخير زمن الوصول الى اكثر من الضعف أو اكثر ، ومن أجل الحد من ظاهرة ازدياد عدد السيارات على الطريق التي تسببت في تعطيل المصالح الشخصية والعامة لدى الكثير من مستخدمي الطريق.

ونص الاقتراح على فرض رسوم سنوية على الوافدين الذين يملكون رخص قيادة بأنواعها المختلفة بواقع 1200 دينار كويتي سنوياً ويستثنى من هذه الرسوم رخص السائقين الأجانب المدرجين تحت المادة رقم 20 من قانون الإقامة (سائقو المنازل).


المواضيع الأكثر قراءة

د. جمال الحربي

الحربي: تشكيل لجنة تقصي حقائق بتجاوزات المكتب الصحي في المانيا

اعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اليوم الاحد تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الملاحظات التي اثارتها لجنة التحقيق البرلمانية مؤخرا عن المكتب الصحي في ... التتمة

مرزوق الغانم خلال التصويت لصالح ادراج ماساة مسلمي الروهينغا كبند طارئ

الغانم: فوز البند الطارئ الذي تقدمت به الكويت نجاح للدبلوماسية البرلمانية

قال رئيس مجلس الامة رئيس الشعبة البرلمانية الكويتية مرزوق علي الغانم ان فوز البند الطارئ المتعلق بازمة الروهينغيا المقدم من البرلمان الكويتي لمؤتمر الاتحاد ... التتمة

نتنياهو يرحب بموقف ترمب من الاتفاق النووي الإيراني

نتنياهو يرحب بموقف ترمب من الاتفاق النووي الإيراني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته تأييده المطلق لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران.وأضاف نتنياهو: قرار ترمب ... التتمة

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 301ر0 واليورو عند 356ر0

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 301ر0 واليورو عند 356ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 301ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة