إشادة نيابية كويتية وعربية بموقف الكويت وتصديها للكيان الصهيوني في الاتحاد البرلماني الدولي

علي الدقباسي

أشاد النائبان علي الدقباسي وأسامة الشاهين بمواقف رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني الكويتي وتصديه للوفد الصهيوني في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.



وأكدا في مداخلة هاتفية لتلفزيون مجلس الأمة أنه امتداد لمواقف الكويت الثابتة في نصرة القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص كما أنه يؤكد الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية الكويتية في دعم القضايا ذات الأولوية.



وقال النائب علي الدقباسي إن وفد مجلس الأمة شرفنا وكلمة الرئيس الغانم رفعت رأس الكويت.



وأضاف أنه لايكفي أن نصدر بيانات شجب وإدانة لما يحدث في الأراضي العربية المحتلة لكن الكويت ممثلة في الشعبة البرلمانية والرئيس الغانم تجاوزت كل ذلك باتخاذ مواقف فعلي للفت نظر العالم تجاه قضايانا العربية والإسلامية.



وأشار الدقباسي إلى موقف وفد الشعبة البرلمانية لم يكن وليد اللحظة لكنه نتيجة جهد واعداد وترتيب ولازال هناك في جعبتنا الكثير من الأدوات البرلمانية لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي لأنه يخالف القانون الدولي ويضرب بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط، ونحن قلنا للعالم أنه لن يكون له مكان في البرلمانات التي تدعو لحقوق الإنسان .



وذكر أن الكويت حملت أيضا هموم الأخوان في بورما الذين يتعرضون للقتل والتنكيل.

من جانبه قال النائب أسامة الشاهين إن ما حدث اليوم هو خطوة مهمة ضمن مشروع طموح يتباه المجلس يريد أن ينتهي إلى طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي من خلال تقديم مقترح تعديل النظام الأساسي للاتحاد وتجميد عضوية إسرائيل ثم إسقاط عضويتها وهومشروع طموح يدعمنا فيه برلمانات الدول العربية والإسلامية.



وبين الشاهين أن هذا الطرح هو مبادرة كويتية في إطار الدبلوماسية البرلمانية وهي موازية للدبلوماسية الحكومية.



ومن فلسطين أكد الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة فتح د.واصف يوسف أن موقف الكويت كان في مكانه الصحيح ويعبر عن الرغبة العربية وهي خطوة تحسب للكويت التي عودتنا على دعم قضايا فلسطين باستمرار وعبر عنه موقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



من جهته أشاد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني د.جمال الخضري بموقف الكويت ووصفه بأنه موقف تاريخي يسجل لها ولرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لمساندة الشعب الفلسطيني ممثلا بنوابه المختطفين في سجون الاحتلال.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية