وفد نيابي كويتي يشارك في أعمال اللجان الدائمة للبرلمان العربي
شارك ممثلي مجلس اأامة الأعضاء في البرلمان العربي اليوم الاحد في أعمال اللجان الدائمة للبرلمان العربي التي تستضيفها العاصمة السودانية الخرطوم حتى 31 اكتوبر الجاري ضمن أعمال الجلسة الاولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، حيث شارك النائب الدكتور وليد الطبطبائي باجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان وشارك النائب علي الدقباسي باجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي وشارك النائب خالد العتيبي باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية
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