الغانم ينقل رسالة سمو الأمير إلى النواب (نص الرسالة)

عقد بمجلس الأمة اليوم لقاء نيابيي تشاوريي حضره 42 نائبا برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الذي نقل خلال اللقاء رسالة موجهة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- إلى أبنائه النواب تتعلق بالتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.



وتلا الغانم رسالة صاحب السمو المكتوبة أمام النواب الحضور وفيما يلي نصها :



"نظرا للتطورات الخطيرة المتسارعة التي يشهدها اقليمنا الملتهب، وبناء على التداعيات السياسية والإقتصادية والأمنية البالغة الخطورة الناتجة عن تلك التطورات والمستجدات، وإيمانا بأن ما يحدث حولنا لم يعد بمنأى عنا، بل نحن على تماس مباشر به، وإضلاعا بمسؤوليته الجسيمة كرأس للدولة وأب للسلطات جميعا، وحارسا وقيما على أمن واستقرار الوطن، فقد كلفني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بصفتي رئيسا للسلطة التشريعية، بنقل الرسائل التالية إلى أبناءه النواب بكل وضوح وشفافية".



أولا : "يؤكد سموه مجددا على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، والرفض القاطع لأي اصطفافات طائفية أو قبلية أو فئوية، وعدم السماح بأي خطاب سياسي يثير الكراهية والبغضاء المذهبية أو العرقية، ويشدد سموه على أن نواب الأمة يجب أن يكونوا في مقدمة الصف وقدوة للشعب، ممن يدفعوا بالخطاب الوطني الجامع قدما لا خطاب التقسيم والفرقة" .



ثانيا :"يؤكد سموه أهمية عدم الانجرار العاطفي و الإنفعالي فيما يتعلق بالأزمة بين الأشقاء في الخليج، وأهمية وقف كل محاولات التراشق السياسي و الإعلامي التي قد ينجرف إليها البعض فيما يتعلق بالأزمة الخليجية أو الأزمات الأخرى، مؤكدا سموه موقف الكويت كوسيط حقيقي من الداخل الخليجي نفسه، معني بحل الأزمة بين الأشقاء، لا طرفا ثالثا بين فريقين، وعلى هذا النهج الموضوعي والصادق يجب أن نبقى ونعمل".



ثالثا : "يشدد سموه لأبنائه النواب على أهمية دورهم الدستوري المحوري تشريعيا ورقابيا، ويشدد في ذات الوقت و بالتزامن، على أهمية التحلي بأخلاق رجال الدولة و الإتسام بنضج السياسيين القادرين على تحمل المسئولية، وذلك عبر ترسيخ التعاون البناء والحقيقي والملموس بين السلطتين، وإشاعة أجواء التهدئة والتفاهمات، وتصويب الممارسات الخاطئة، وعدم الجنوح إلى التصعيد السياسي غير المبرر في هذه الأوقات العصيبة والإستثنائية، والنظر بعين الاهتمام إلى الملفات الإقتصادية والأمنية الملحة و العاجلة".





و أخيرا .." يتمنى سموه حفظه الله ورعاه على أبناءه النواب العمل حثيثا للحفاظ على استقرار الكويت وتحصين لحمتها والإضطلاع بمسؤولتهم التاريخية وأن يكونوا خير عون وسند للقيادة السياسية .. مؤكدا سموه في ذات الوقت على إنه لن يتوانى (بحكم مسؤولياته الدستورية ) عن اتخاذ أي قرار ( في حال اضطر إليه ) يضمن للبلد أمنه واستقراره ويحفظ مستقبل أبنائه).

(انتهت رسالة صاحب السمو).



كما أبلغ الغانم بختام اللقاء إخوانه النواب تحيات سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله التي حمله إياها بعد مكالمة هاتفية مع سموه أمس وتمنيات سموه لأبنائه النواب بالترفيق والنجاح في تحمل مسؤولية المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.



ومن جهتهم أعرب النواب خلال اللقاء عن تقديرهم لسمو ولي العهد وتمنياتهم لسموه بالعودة إلى البلاد سالما معافى.