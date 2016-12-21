(السكنية) تجري قرعة الدفعة الرابعة على قسائم جنوب المطلاع (إن 1)
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الدفعة الرابعة تشمل 303 قسائم بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية حتى 28 ديسمبر 2009.
وأضافت أن غدا الخميس ويوم الأحد المقبل سيكونان موعدين لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 1) وتشمل 307 قسائم بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على اصحاب الطلبات الاسكانية حتى 10 مارس 2010.
ودعت المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الاسكانية إلى متابعة حساب المؤسسة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) و(تويتر) و(يوتيوب).
وتضم مدينة جنوب المطلاع الخدمات الاساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)
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