الحمود: ختام فعاليات الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية 2016 غدا

أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود اليوم الاربعاء ان اختتام الفعاليات المصاحبة لاعلان الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية 2016 سيقام غدا برعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد .

وقال الشيخ سلمان الحمود : ان الاحتفالية التي سيحتضنها مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي سيحضرها عدد كبير من رموز الثقافة في العالمين العربي والإسلامي مرحبا بوزراء الثقافة وضيوف دولة الكويت "الذين حرصوا على حضور هذه الاحتفالية الثقافية الاسلامية دعما لرسالة الكويت الثقافية".

واضاف انه سيتم خلال الاحتفالية الختامية إعلان بيان دولة الكويت الثقافي إلى جانب الاحتفال بتكريم المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو) للمشرف العام لدار الاثار الاسلامية الشيخة حصة صباح السالم الصباح تقديرا لجهودها الدولية الداعمة للثقافة الإسلامية وفنونها عبر العصور ولما تمثله دار الآثار الإسلامية من مقصد ثقافي وسياحي دولي في الكويت.

وأشار إلى أنه سيتم عرض أوبريت ثقافي يشير بجلاء الى اهتمام دولة الكويت وقيادتها الحكيمة بمواصلة رسالتها الثقافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية امتدادا لعطاءات إرثها الثقافي والحضاري والإنساني عبر التاريخ.

وقال الشيخ سلمان إن إعلان الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2016 سيظل منارة متوهجة العطاء عربيا وإسلاميا ودوليا تأكيدا لأهمية الدور الحضاري والإنساني للثقافة الكويتية وتفاعلها مع محيطها العربي والإسلامي والدولي بما يرسخ قيم المحبة والإخاء والتسامح والسلام.

وذكر أنه سيتم الاحتفال بتتويج الكويت عاصمة للشباب العربي للعام 2017 امتدادا لفعالية الدور الكويتي على كل الأصعدة كمركز عربي وإسلامي ودولي مهم وتأكيدا لدورها في دعم ورعاية الشباب ورؤيتها الثاقبة لما يمثلونه من قوة الحاضر وقادة المستقبل الذين يجب الاستثمار في بنائهم كونهم أمل الأمة وبناة مستقبلها. (كونا)