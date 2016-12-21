(الكهرباء) : ايصال المياه العذبة الى 199 قسيمة بمنطقة صباح الاحمد

اعلنت وزارة الكهرباء والماء اليوم الاربعاء جهوزيتها لايصال خدمة المياه العذبة الى 199 قسيمة جديدة بمنطقة صباح الاحمد السكنية.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع تشغيل المياه المهندس خليفة الفريج في بيان صحافي ان (الكهرباء) انتهت من الاشراف على غسل وتعقيم الشبكة الخاصة بالمنطقة المذكورة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية ل199 قسيمة في القطعة الرابعة من منطقة صباح الاحمد السكنية.

واكد الفريج حرص الوزارة على إيصال خدمة المياه للمستهلكين في المناطق السكنية الجديدة وتسهيل الاجراءات وتطويرها بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين.

ودعا الراغبين في ايصال الخدمة للقطعة المذكورة الى مراجعة المكاتب المعنية لاستكمال الاجراءات الخاصة مصطحبين وثيقة الملكية وصورة عن البطاقة المدنية وكتاب براءة ذمة من وزارة الكهرباء. (كونا)