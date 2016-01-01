الرئيسية |  السياسي | محليات | الجراح: قضية المقيمين بصورة غير قانونية تحظى باهتمام سمو الأمير

الجراح: قضية المقيمين بصورة غير قانونية تحظى باهتمام سمو الأمير

3 hours 45 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الشيخ خالد الجراح خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ خالد الجراح خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

المواضيع الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 306ر0 واليورو يرتفع إلى 320ر0

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 306ر0 واليورو يرتفع إلى 320ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 306ر0 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى 320ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة

ثامر السويط

ثامر السويط يشارك في مقترحات تشكيل لجان حقوق الإنسان والظواهر السلبية والبدون

أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه لطلبات تشكيل عدد من اللجان المؤقتة بالتنسيق والتعاون مع عدد من النواب ، مثل لجان حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات ... التتمة

الجويسري يستقبل وفد بلدي لدولة قطر

الجويسري يستقبل وفد بلدي لدولة قطر

 استقبل نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري  بمكتبه  نائب رئيس المجلس البلدي لدولة قطر الشقيقة حمد حمدان المهندي والوفد المرافق له  على بن ناصر الكعبي ... التتمة

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الأحد على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية بواقع 9ر23 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5700 نقطة و 01ر3 نقطة للوزني ... التتمة