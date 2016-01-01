الجراح: قضية المقيمين بصورة غير قانونية تحظى باهتمام سمو الأمير
وقالت الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم الأحد إن الشيخ خالد الجراح شدد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات السامية لمتابعة هذه القضية وحلها.
وأعرب الشيخ خالد الجراح الذي ترأس اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن شكره للاعضاء على جهودهم خلال الفترة الماضية في تنفيذ الخطط والاجراءات المعتمدة لعلاج هذه المشكلة.
وأشار الى أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ومن خلال اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء يتابع باستمرار عمل هذه اللجنة والمراحل التي تم التوصل إليها مبديا اهتمامه البالغ لحل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على أن تستكمل كل هذه التصورات من خلال عمل اللجنة.
وأوضح أن الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي صالح الفضالة عرض خلال الاجتماع النتائج والإحصاءات الخاصة بحصيلة عمل اللجنة خلال المرحلة السابقة وتصوراتها للمرحلة المقبلة بما يكفل التنفيذ الكامل لخارطة الطريق المعتمدة بهذا الشأن.
وحضر الاجتماع كل من نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله والأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق ركن الشيخ عبدالله النواف الصباح والأمين العام بالإنابة للجهاز المركزي الفريق متقاعد نجيب العثمان وعدد من المختصين بهذا الشأن. (كونا)
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