(الخدمة المدنية) : اربع فترات لتسجيل راغبي العمل خلال 2017
وقال مدير ادارة تسجيل القوى العاملة بالديوان فيصل البسام في بيان صحافي ان ديوان الخدمة حدد مواعيد التسجيل بما يتوافق مع مواعيد تخرج الدارسين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت بغية عدم التداخل مع الاجازات الرسمية وشهر رمضان المبارك او موسم الحج.
واضاف البسام ان هذا الامر يتيح الفرصة امام جميع الكويتيين الراغبين في التسجيل بنظام التوظيف الآلي ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل للحصول على فرصة وظيفية بالقطاع الحكومي.
واوضح ان الفترة الاولى رقم (58) حددت من يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2017 حتى الجمعة 17 من الشهر ذاته على ان تبدأ الفترة الثانية رقم (59) من الجمعة الموافق 12 مايو حتى الجمعة 26 من الشهر ذاته.
وافاد بأن الفترة الثالثة رقم (60) ستبدأ من الجمعة 11 أغسطس حتى الجمعة 25 من الشهر ذاته في حين تبدأ الفترة الرابعة رقم (61) من الجمعة 8 ديسمبر حتى الجمعة 22 من الشهر ذاته.
وحول كيفية التسجيل بالنظام الآلي للتوظيف خلال الفترات المشار اليها قال البسام إنه يتعين على الراغب في العمل اتباع عدد من الخطوات لاتمام اجراءات التسجيل خلال الفترات المحددة اعلاه.
وذكر انه يتعين على الراغب في التسجيل للعمل الاتصال بالهاتف رقم (133) وتنفيذ التعليمات الصادرة عن النداء الآلي بإدخال الرقم المدني مبينا انه إذا كان لدى المتصل (فاكس) يمكنه ادخال رقمه ليقوم النظام بإرسال الفاكس آليا متضمنا رقم التسجيل والمستندات المطلوب إحضارها عند مراجعته.
واشار الى امكانية التسجيل عبر الموقع الالكتروني (www.csc.net.kw). (كونا)
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