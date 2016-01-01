«الاغاثة التركية» تشيد بجهود الهلال الأحمر الكويتي بدعم النازحين من حلب

اشاد المستشار الاداري في مؤسسة الاغاثة التركية عبدالسلام شريف اليوم الاحد بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي في إغاثة النازحين من مدينة حلب التي تعاني أوضاعا مأساوية بشمال سوريا.

وقال شريف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد لقائه الوفد الميداني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي انه منذ ازمة النزوح عمل الهلال الاحمر الكويتي على مساعدة النازحين في ريف ادلب بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري مضيفا انه بحث مع الهلال الأحمر الكويتي العمل سويا لاغاثة النازحين من المدينة من خلال مشاريع انسانية سريعة.

وذكر ان مؤسسة الاغاثة التركية ومنذ تأسيسها وحتى اليوم تعمل على تقديم مختلف أنواع الدعم للمصابين والمحتاجين في شتى أنحاء الأرض سواء بسبب الحروب أو بسبب الاحتلال أو بسبب الكوارث الطبيعية وتعطي الأولوية لتلك المناطق المتضررة من الحروب والمنكوبة من الظواهر الطبيعية والتي تعاني الفقر من مختلف دول العالم بغض النظر عن بلدانهم وأديانهم ومعتقداتهم وعرقهم ولغاتهم. واوضح ان المؤسسة تعتمد في انجاز رسالتها الانسانية على الإغاثة الخيرية من خلال تنفيذ مشاريع دائمة بالمناطق الجغرافية التي تقوم فيها بنشاطات في مجالات مختلفة أهمها الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الاجتماعية.

من جانبه اكد رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الى تركيا الدكتور مساعد العنزي سعي الجمعية الى التعامل مع المنظمات الانسانية الاغاثية في تركيا خاصة مؤسسة الاغاثة التركية.

واضاف ان مؤسسة الاغاثة التركية لها دور كبير في اغاثة النازحين السوريين من شرقي حلب مشيدا بجهودها الانسانية في التخفيف من آلام النازحين السوريين.

ولفت الى ان الفريق الميداني للجمعية التقى اليوم عددا من النازحين السوريين الذين دعوا الى تكاتف الجهود الانسانية لإغاثتهم من خلال توفير جميع المستلزمات من إيواء وغذاء ودواء ووسائل التدفئة وغيرها.

وذكر العنزي ان الأطفال ايضا بحاجة الى الدعم النفسي لما شاهدوه من مأساة انسانية تعلقت بأذهانهم نتيجة الأحداث الاخيرة التي وقعت في مدينة حلب.

وقال ان الهلال الأحمر الكويتي ونظيره القطري مستمران بتوزيع مواد الاغاثة والرغيف في ريف ادلب واتارب ودير حسان والتوامه وسرمدا ومراكز الإيواء الموقتة مشيرا الى " اننا نعمل على تتبع حركة النازحين بشكل يومي لتسهيل عمليات التوزيع وايصال المساعدات لهم يوميا". (كونا)