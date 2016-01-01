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«الاغاثة التركية» تشيد بجهود الهلال الأحمر الكويتي بدعم النازحين من حلب

4 hours 2 minutes ago
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«الاغاثة التركية» تشيد بجهود الهلال الأحمر الكويتي بدعم النازحين من حلب

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