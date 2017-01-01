(السكنية) توزع بطاقات احتياط قرعة الدفعة الخامسة من قسائم المطلاع (إن 1)

وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الاثنين بطاقات الاحتياط لدخول القرعة على الدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 1).

وقالت المؤسسة في بيان صحفي ان الدفعة الخامسة تشتمل على 307 قسائم بمساحة 400 متر مربع موضحة أن يوم الأربعاء المقبل سيكون موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح المؤسسة بجنوب السرة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع الخدمات الأساسية والمباني العامة ومن ضمنها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)