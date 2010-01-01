(السكنية) توزع بطاقات القرعة للدفعة السادسة من قسائم المطلاع (إن 1)

وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الخميس بطاقة دخول القرعة للدفعة السادسة من القسائم الحكومية في مشروع مدينة جنوب المطلاع (إن1) على المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية حتى 19 ابريل 2010.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الدفعة السادسة تشتمل على 279 قسيمة بمساحة 400 متر مربع موضحة أنها خصصت يوم الثلاثاء المقبل موعدا لتوزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة الساعة التاسعة صباحا.

وأضافت أنها حددت يوم الأربعاء المقبل موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)