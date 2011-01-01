(الأشغال): 11 في المئة نسبة الانجاز في مشروع تطوير (الخليج العربي)
وأضاف الحصان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن العمل في المشروع يتم وفقا للمواعيد التعاقدية مبينا أنه تم حل عوائق خاصة بقواعد طريق (التعاون) مع وزارة الكهرباء والماء بتوفير (كيبلات) الضغط العالي مؤقتا لفتح الاعمال.
وأوضح أنه تم أيضا الانتهاء من خط مياه المعالجة المؤقت لفتح الاعمال في بقية قواعد شارع (التعاون) لافتا الى أن (الأشغال) تجري اجتماعات ميدانية مع الوزارات الأخرى لحل بعض المشاكل في مواقع العمل أولا بأول.
وذكر أن المشروع الذي تستغرق مدة تنفيذه 24 شهرا تبلغ كلفته 997ر13 مليون دينار ومن أهدافه تخفيف الاختناق المروري على دوار (البدع).
وأفاد الحصان بأن المشروع يهدف أيضا الى تحسين مستوى الخدمة عبر إقامة جسر طوله حوالي 670 مترا يربط شارعي (التعاون) و(البلاجات) أعلى الدوار القائم حيث يتكون من حارتين في كل اتجاه اضافة الى حارات الأمان على الجانبين.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء عبارة خدمات بطول 562 مترا مقابل (النادي الدبلوماسي) و(ديوانية الصيادين) لتمديد (كيبلات) الكهرباء والهاتف.
وذكر أن المشروع يتضمن أيضا استكمال إنشاء خط الصرف الصحي الذي يخدم المطاعم بشارع (البلاجات) وربطه بالخط القائم بمنطقة الرميثية بقطر 300 سنتيمتر وبعمق متوسط 5ر11 متر بنظام الأنفاق (microtunnling).
وثمن الحصان جهود الوزارات والجهات الحكومية في دعم مشاريع الطرق وتقديم كل سبل التعاون لحل العوائق التي تواجه هذه المشاريع الوطنية التي تحقق أهداف التنمية المنشودة في البلاد. (كونا)
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